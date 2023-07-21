Розробники штучного інтелекту зобов’язалися ставити водяні знаки на контенті ШІ

Компанії-розробники штучного інтелекту, зокрема OpenAI, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) і Meta добровільно зобов’язалися перед Білим домом позначати свій контент водяними знаками. Цей крок покликаний зробити технологію безпечнішою.
Про це пише Reuters.
Сім компаній зобов’язалися розробити систему водяних знаків для всіх форм контенту — тексту, зображень, аудіо та відео, створених ШІ. Вони також пообіцяли ретельно тестувати системи перед випуском, інвестувати в кібербезпеку й ділитися інформацією про те, як зменшити ризики. Серед інших зобов’язань — розробка рішень ШІ для медичних досліджень та помʼякшення кліматичної кризи.
«Ми вітаємо лідерство президента в обʼєднанні технологічної індустрії, щоб виробити конкретні кроки, які допоможуть зробити штучний інтелект безпечнішим і кориснішим для суспільства», — заявили в Microsoft.
Конгрес США наразі розглядає законопроєкт, який вимагатиме повідомляти, чи використовувався штучний інтелект для створення зображень або іншого контенту в політичній рекламі.
Президент Джо Байден також працює над розробкою указу та законодавства, що регулюватиме технології штучного інтелекту.
- В Італії заблокували ChatGPT у березні цього року через побоювання, що методи навчання штучного інтелекту та чат-бота порушують регламент захисту даних Європейського Союзу (GDPR). Але згодом розблокували його.
- Канада почала розслідування проти компанії-розробника ChatGPT. Процес розпочали у відповідь на скаргу про збір, використання та розкриття особистої інформації без згоди користувачів.
- У квітні Китай вирішив запровадити обовʼязкові перевірки безпеки для сервісів на основі штучного інтелекту.
- 14 липня Федеральна торгова комісія США (FTC) почала розслідування щодо розробника штучного інтелекту OpenAI. Компанія могла порушити закони про захист прав споживачів.
- У ЄС уже створюють робочу групу з ChatGPT, щоб встановити правила конфіденційності для штучного інтелекту.
- Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш підтримав ідею створення міжнародного органа зі спостереження за технологіями штучного інтелекту на зразок Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).