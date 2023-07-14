У США почали розслідування щодо розробника штучного інтелекту OpenAI

Федеральна торгова комісія США (FTC) почала розслідування щодо розробника штучного інтелекту OpenAI. Компанія могла порушити закони про захист прав споживачів.
Про це пише Reuters.
Комісія перевіряє, чи завдав ШІ репутаційної шкоди користувачам.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що остання версія ChatGPT була побудована на основі багаторічних досліджень безпеки, а системи розроблені для вивчення світу, а не приватних осіб.
«Звичайно, ми будемо працювати з FTC», — сказав він.
- В Італії заблокували ChatGPT у березні цього року через побоювання, що методи навчання штучного інтелекту та чат-бота порушують регламент захисту даних Європейського Союзу (GDPR). Але згодом розблокували його.
- Канада почала розслідування проти компанії-розробника ChatGPT. Процес розпочали у відповідь на скаргу про збір, використання та розкриття особистої інформації без згоди користувачів.
- У квітні Китай вирішив запровадити обовʼязкові перевірки безпеки для сервісів на основі штучного інтелекту.
- У ЄС уже створюють робочу групу з ChatGPT, щоб встановити правила конфіденційності для штучного інтелекту.
- Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш підтримав ідею створення міжнародного органа зі спостереження за технологіями штучного інтелекту на зразок Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).