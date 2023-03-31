Італія заборонила доступ до ChatGPT через проблеми з конфіденційністю

31 березня італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT через ймовірні порушення приватності.

Про це пише Гарант захисту персональних даних Італії (GPDP).

За даними відомства 20 березня ChatGPT порушив приватність даних розмов користувачів і платіжної інформації людей, які купили платну версію чат-боту.

Рішення Італії вже набуло чинності. Це тимчасово обмежить оборобку даних італійських користувачів чат-ботом ChatGPT.

Компанія має 20 днів, щоб відреагувати на наказ. Якщо вона цього не зробить, то їй загрожує штраф. Штрафи за порушення режиму захисту даних ЄС можуть сягати 4% річного обороту або €20 мільйонів, залежно від того, що виявиться більшим.