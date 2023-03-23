У ChatGPT стався витік назв розмов інших користувачів із ботом

У чат-боті ChatGPT стався баг — інші користувачі могли бачити назви розмов з ботом, які їм не належали. У компанії зазначили, що помилку вже виправили.

Про це пише BBC.

У соцмережах користувачі почали поширювати зображення історій своїх розмов із чат-ботом, які їм не належали. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман сказав, що компанія почувається «жахливо», але «значну» помилку вже виправили.

Попри це багато користувачів продовжують бути стурбованими через конфіденційність у спілкуванні з ChatGPT. Кожна розмова зберігається на панелі користувача, де її можна переглянути пізніше.

Помилка викликала занепокоєння у користувачів, які побоюються, що їхня особиста інформація може бути розкрита за допомогою цього інструменту. Збій, схоже, вказуває наа те, що OpenAI має доступ до чатів користувачів.

У політиці конфіденційності компанії зазначається, що дані користувача, такі як підказки та відповіді, можуть використовуватися для продовження навчання моделі. Але ці дані використовуються лише після того, як особисту інформацію видаляють.