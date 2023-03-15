OpenAI запускає оновлення GPT-4. Тепер штучний інтелект зможе аналізувати картинки

Компанія-розробник ChatGPT ОpenAI анонсувала випуск більш потужної та вдосконаленої версії штучного інтелекту — GPT-4. Нейромережу навчили обробляти не тільки текст, але й картинки.

Про це йдеться у блозі компанії.

Нова версія ШІ буде «креативнішою та більш придатною для співпраці». Завдяки ширшим загальним знанням і можливостям GPT-4 зможе розвʼязувати «складні проблеми з більшою точністю».

Найголовніше нововведення — можливість використовувати зображення як вхідні дані та комбінувати їх з текстом. Тепер нейромережа може розуміти, що зображено на фото, а також враховувати малюнки та схеми при розвʼязанні задач. Також ШІ може пояснювати дані, подані як діаграми. Наразі робота із зображеннями перебуває на стадії закритого тестування і поки недоступна загалу.

OpenAI вже відкрила список очікування на отримання API GPT-4. Також модель зможуть протестувати користувачі преміум-версії чат-боту компанії ChatGPT Plus, але з обмеженою кількістю запитів.

Попри свої нові можливості GPT-4 має ті ж обмеження, що й попередні моделі GPT, заявляють в компанії. Оновлений ШІ досі ненадійний (він викривляє факти та припускається помилок у судженнях).

Проте розробники заявляють, що у GPT-4 значно менше «галюцинацій», ніж у попередніх моделей (які самі вдосконалювалися з кожною ітерацією). За їхніми даними, GPT-4 показав на 40% вищі результати, ніж GPT-3,5 за результатами тестів оцінки фактології.