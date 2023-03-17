Microsoft додасть аналог чат-боту GPT-4 у продукти Office.

Технологію, що лежить в основі системи штучного інтелекту ChatGPT, додадуть до робочого програмного забезпечення Microsoft 365.

Про це повідомляє BBC.

Microsoft називає систему Copilot, її вбудують у Word, Exel, PowerPoint та Outlook.

Функції Copilot включають резюмування ключових моментів розмови у програмах для нарад — Teams, створення презентацій PowerPoint із зображеннями і підказками, складання електронних листів, аналіз довгих потоків електронних листів і документів та створення зведень і графіків даних на електронних таблицях Exel.

Нова технологія у Microsoft 365 не є ChatGPT, але вона базується на тій самій моделі вивчення мови.

Деталі впровадження технології поки не оприлюднюють.