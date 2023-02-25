Meta випускає власну модель штучного інтелекту — LLaMA. Вона буде доступною для дослідників

Компанія Марка Цукерберга Meta оголосила про запуск власної запуск мовної моделі штучного інтелекту під назвою LLaMA (Large Language Model Meta AI).

Про це йдеться у блозі компанії.

Meta називає LLaMA «найсучаснішою фундаментальною моделлю мови», яка допоможе дослідникам вивчати цей напрям. Вказано, що вона має суттєві перспективи у створенні тексту, матеріалів, розвʼязуванні математичних задач тощо. Для навчання моделі використовували 20 найбільш поширених мов.

Наразі LLaMA вдосконалюють. Оскільки вона орієнтована переважно на дослідників і науковців, Meta надає доступ до моделі на індивідуальній основі академічним дослідникам та лабораторіям, а також урядовим і громадським організаціям по всьому світу. Для цього необхідно подати заявку.