Нейромережа ChatGPT відтепер доступна в Україні

В Україні відтепер доступний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, на окупованих територіях він не працюватиме.

Про це 18 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян», — повідомив Федоров.

ChatGPT

Нейромережа ChatGPT може видавати базовий програмний код, генерувати фінансовий аналіз, вигадувати персонажа, давати поради і відповідати на питання, а також може розуміти природну людську мову та генерувати деталізований людський письмовий текст. Новий штучний інтелект є найновішим чат-ботом від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск.

Систему розробили для надання інформації та відповідей на запитання через розмовний інтерфейс. Штучний інтелект навчається на величезній вибірці тексту, який берез з інтернету. Фонд OpenAI заявив, що ChatGPT створили з акцентом на простоту використання.

Перші користувачі описували технологію ChatGPTяк альтернативу Google, оскільки вона здатна надавати описи, відповіді та рішення на складні запитання. Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, сказав, що система є «ранньою демонстрацією того, що можливо». «Незабаром у вас з’являться корисні помічники, які спілкуватимуться з вами, відповідатимуть на запитання та дадуть поради. Пізніше ви можете мати щось, що вимикається та виконує завдання за вас».

Однак на нинішньому етапі чат-боту не вистачає нюансів, навичок критичного мислення чи здатності приймати етичні рішення. Його поточна «база знань» закінчується у 2021 році, що робить деякі запити та пошуки марними. ChatGPT також може давати абсолютно невірні відповіді та представляти дезінформацію як факт, визнає компанія OpenAI.

Фонд каже, що виправити цю проблему складно, тому що в даних, які вони використовують для навчання моделі, немає джерела істини, а контрольоване навчання також може вводити в оману, тому що ідеальна відповідь залежить від того, що знає модель, а не від те, що знає людина-демонстратор.