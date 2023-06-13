Генсек ООН підтримав створення міжнародного органа спостереження за ШІ на зразок МАГАТЕ

Генеральний секретар Організації Обʼєданих Націй Антоніу Гутерреш підтримав ідею створення міжнародного органа зі спостереження за технологіями штучного інтелекту на зразок Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Про це пише Reuters.
«Дзвіночки тривоги щодо останньої форми штучного інтелекту — генеративного ШІ — приголомшливі. І вони найгучніше [звучать] від розробників, які його створили. Ми повинні сприймати ці попередження серйозно», — сказав Гутерреш журналістам.
За його словами, до кінця року почнуться роботи над консультативним органом високого рівня з питань штучного інтелекту, який регулярно переглядатиме механізми управління ШІ і даватиме відповідні рекомендації щодо прав людини, верховенства права та загального блага для людства.
«Я прихильний до ідеї, що ми могли б мати агентство штучного інтелекту... на основі того, чим є сьогодні Міжнародне агентство з атомної енергії», — зазначив Гутерреш.
Він також сказав, що така модель може бути «дуже цікавою», але зазначив, що «її можуть створити лише країни-члени, а не Секретаріат ООН». До МАГАТЕ, яке створили в 1957 році, входять 176 держав.
Компанія-розробник ChatGPT OpenAI у травні заявила, що такий орган, як МАГАТЕ, зможе накладати обмеження на розгортання ШІ, перевіряти дотримання стандартів безпеки та відстежувати використання обчислювальної потужності.
Британський премʼєр-міністр Ріші Сунак також підтримав цю ідею. Він хоче, щоб Велика Британія стала базою для глобального регулювання безпеки ШІ. Пізніше цього року у Сполученому Королівстві має відбутися саміт. Там обговорять, як скоординовані дії міжнародної спільноти можуть подолати ризики штучного інтелекту.
Гутерреш заявив, що підтримує план проведення саміту у Великій Британії, але зазначив, що цьому має передувати «серйозна робота». Він планує найближчими днями призначити науково-консультативну раду, до якої увійдуть експерти зі штучного інтелекту та головні науковці ООН.
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