Канада почала розслідування проти компанії-розробника ChatGPT

Офіс уповноваженого з питань конфіденційності Канади розпочав розслідування щодо компанії-розробника чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Процес розпочали у відповідь на скаргу про збір, використання та розкриття особистої інформації без згоди користувачів.
«Технологія штучного інтелекту та її вплив на конфіденційність є пріоритетом для мого офісу. Нам потрібно йти в ногу з технологічним прогресом, який швидко розвивається, і випереджати його, і це одна з моїх ключових сфер діяльності як комісара», — зазначив уповноважений з питань конфіденційності Філіп Дюфрен.
Оскільки розслідування триває, жодних додаткових подробиць наразі немає.
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