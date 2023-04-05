Канада почала розслідування проти компанії-розробника ChatGPT

Офіс уповноваженого з питань конфіденційності Канади розпочав розслідування щодо компанії-розробника чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Процес розпочали у відповідь на скаргу про збір, використання та розкриття особистої інформації без згоди користувачів.

«Технологія штучного інтелекту та її вплив на конфіденційність є пріоритетом для мого офісу. Нам потрібно йти в ногу з технологічним прогресом, який швидко розвивається, і випереджати його, і це одна з моїх ключових сфер діяльності як комісара», — зазначив уповноважений з питань конфіденційності Філіп Дюфрен.

Оскільки розслідування триває, жодних додаткових подробиць наразі немає.