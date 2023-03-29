Маск, Возняк та понад тисячу підписантів закликають призупинити розробку передових технологій ШІ

Генеральний директор SpaceX, Tesla та Twitter Ілон Маск, один із засновників Apple Стів Возняк і група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликають до шестимісячної паузи у розробці систем передового штучного інтелекту.

Текст листа опублікував Інститут майбутнього життя (Future of Life Institute).

Автори закликали розробників штучного інтелекту негайно призупинити мінімум на пів року навчання більш потужних систем ШІ, ніж GPT-4 від компанії OpenAI. Вони вважають, що випробування треба зупинити, доки не зʼявляться загальні протоколи безпеки, або ж у це має втрутитись держава, запровадивши мораторій.

Підписанти наголошують, що навіть творці «потужних цифрових розумів» не можуть їх повністю контролювати, а останні системи штучного інтелекту починають конкурувати з людиною.

«Нам слід запитати себе: чи маємо ми дозволити машинам наповнити наші інформаційні канали пропагандою та неправдою? Чи повинні ми автоматизувати всю роботу, включаючи ту, що приносить задоволення? Чи повинні ми розвивати нелюдські уми, які в підсумку можуть перевершити нас чисельністю, перехитрувати та замінити? Чи маємо ми ризикувати втратою контролю над нашою цивілізацією?» — йдеться у листі.

Reuters додає, що виконавчий директор OpenAI Сем Альтман не підписував цей лист.