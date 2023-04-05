Байден закликав перевірити безпечність штучного інтелекту для світових економік і людства загалом

Президент США Джо Байден зустрівся зі своїми радниками з питань науки і технологій, щоб обговорити ризики і можливості штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Хоча зустріч, найімовірніше, не завершиться забороною ChatGPT, як це сталося в Італії, але президент не вважає штучний інтелект абсолютно безпечним.

Коли його запитали, чи є ШІ небезпечним, він відповів: «Це ще належить зʼясувати. Можливо».

«На мою думку, технологічні компанії зобовʼязані переконатися, що їхні продукти безпечні, перш ніж випускати їх у світ... ШІ може допомогти впоратися з деякими дуже складними проблемами, такими як хвороби і зміна клімату, але він також повинен враховувати потенційні ризики для нашого суспільства, нашої економіки, нашої національної безпеки», — сказав Байден.