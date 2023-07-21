Польща перекине військових на схід країни через переміщення «ПВК Вагнера» до Білорусі

Комітет безпеки Польщі вирішив збільшити кількість військових на сході країни через переміщення «ПВК Вагнера» до Білорусі.
Про це пише PAP.
За словами секретаря Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони Збігнєва Хоффмана, спільні навчання білоруської армії з «вагнерівцями» — це провокація.
Підрозділи, які перемістять із заходу Польщі на схід, будуть стримувати потенційного агресора, а також проводити навчання.
- Після невдалого заколоту 23—24 червня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, найімовірніше, потрапив до Білорусі, про що домовлялись Лукашенко і путін.
- 15 липня в Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів із номерами «Л/ДНР». Імовірно, це колона «ПВК Вагнера», яка вночі вʼїхала з росії в районі Кричева, повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».
- Згодом українські прикордонники підтвердили прибуття «вагнерівців» до Білорусі. Вони зафіксували окремі групи найманців, які переміщаються туди з росії.
- Газета The New York Times 16 липня опублікувала супутникові знімки прибуття «вагнерівців» до Білорусі.
- 18 липня до Білорусі прибула четверта колона «ПВК Вагнера». У ній щонайменше 80 машин.