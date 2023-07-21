Польща перекине військових на схід країни через переміщення «ПВК Вагнера» до Білорусі

Комітет безпеки Польщі вирішив збільшити кількість військових на сході країни через переміщення «ПВК Вагнера» до Білорусі.

Про це пише PAP.

За словами секретаря Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони Збігнєва Хоффмана, спільні навчання білоруської армії з «вагнерівцями» — це провокація.

Підрозділи, які перемістять із заходу Польщі на схід, будуть стримувати потенційного агресора, а також проводити навчання.