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Медіа: До Білорусі прибула четверта колона «ПВК Вагнера». У ній щонайменше 80 машин

Автор:
Анна Холоднова
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До Білорусі прибула ще одна колона «ПВК Вагнера», яка налічує щонайменше 80 різних автівок.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

У колоні нарахували 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, близько 20 «буханок», а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси і кілька тентованих «уралів» і КамАЗів. Техніка має номери «Л/ДНР». За підрахунками моніторингової групи, це вже четверта колона найманців Пригожина, яка прибула до Білорусі.

  • Після невдалого заколоту 23—24 червня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, найімовірніше, потрапив до Білорусі, про що домовлялись Лукашенко і путін.
  • 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів із номерами «Л/ДНР». Імовірно, це колона «ПВК Вагнера», яка вночі вʼїхала з росії в районі Кричева, повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».
  • Згодом українські прикордонники підтвердили прибуття «вагнерівців» до Білорусі. Вони зафіксували окремі групи найманців, які переміщаються туди з росії.
  • Газета The New York Times 16 липня опублікувала супутникові знімки прибуття «вагнерівців» до Білорусі.