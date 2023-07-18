Медіа: До Білорусі прибула четверта колона «ПВК Вагнера». У ній щонайменше 80 машин

До Білорусі прибула ще одна колона «ПВК Вагнера», яка налічує щонайменше 80 різних автівок.
Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
У колоні нарахували 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, близько 20 «буханок», а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси і кілька тентованих «уралів» і КамАЗів. Техніка має номери «Л/ДНР». За підрахунками моніторингової групи, це вже четверта колона найманців Пригожина, яка прибула до Білорусі.
- Після невдалого заколоту 23—24 червня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, найімовірніше, потрапив до Білорусі, про що домовлялись Лукашенко і путін.
- 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів із номерами «Л/ДНР». Імовірно, це колона «ПВК Вагнера», яка вночі вʼїхала з росії в районі Кричева, повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».
- Згодом українські прикордонники підтвердили прибуття «вагнерівців» до Білорусі. Вони зафіксували окремі групи найманців, які переміщаються туди з росії.
- Газета The New York Times 16 липня опублікувала супутникові знімки прибуття «вагнерівців» до Білорусі.