Медіа: До Білорусі прибула четверта колона «ПВК Вагнера». У ній щонайменше 80 машин

До Білорусі прибула ще одна колона «ПВК Вагнера», яка налічує щонайменше 80 різних автівок.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

У колоні нарахували 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, близько 20 «буханок», а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси і кілька тентованих «уралів» і КамАЗів. Техніка має номери «Л/ДНР». За підрахунками моніторингової групи, це вже четверта колона найманців Пригожина, яка прибула до Білорусі.