ДПСУ: Росія вивела майже всіх своїх військових із Білорусі

З території Білорусі вивели майже всіх російських військових, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Ще недавно там фіксували приблизно 2 тисячі військових рф.

Але російські солдати можуть знову зʼявитися на території Білорусі в рамках чергової ротації, адже росія продовжує використовувати республіку як полігон для навчань.

Також Демченко зазначив, що наразі ДПСУ не спостерігає організованої передислокації до Білорусі російських найманців із приватних військових компаній, таких як «ПВК Вагнера».

Проте в Міноборони Білорусі заявили, що бійці «ПВК Вагнера» вже інструктують білоруських військових. Відомство показало відео з полігона, де журналістка і військові хвалять досвід «вагнерівців». Тренування відбуваються поблизу міста Осиповичі, де для «вагнерівців» облаштували табір.