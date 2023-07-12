ООН пропонує росії продовжити «зернову угоду» в обмін на підключення Россільгоспбанку до SWIFT

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував президенту росії путіну продовжити «зернову угоду» в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.
Про це йдеться в заяві ООН.
Дія «зернової угоди» спливає 17 липня, а росія погрожує не продовжити її, мовляв, підстав для продовження «зернової угоди» немає.
«Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Російський сільськогосподарський банк, що викликає серйозне занепокоєння з боку російської федерації, і водночас забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море», — так назвав ці умови Гутерреш.
Одна з головних вимог рф — повернення Россільгоспбанку до банківської системи SWIFT. Від неї російський банк відключив Європейський Союз у червні 2022 року.
- 6 липня президент Зеленський зустрівся з турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Вони, зокрема, обговорювали «зернову угоду». Ердоган хоче, щоб угода діяла ще два роки.
- У травні в ЄС заявляли, що не збираються відновалювати підключення російських банків до SWIFT, проте джерела Reuters зазначили, що Євросоюз думає над можливістю підключити до SWIFT дочірню компанію Россільгоспбанку, щоб росія змогла здійснювати операції із зерном і добривами. Це питання обговорювали лідери ЄС на саміті у Брюсселі минулого тижня як потенційний засіб переконати Москву продовжити угоду.
- Із 17 травня «зернову угоду» між ООН, Україною, Туреччиною та росією продовжили на два місяці. Уже в червні рф почала блокувати угоду і не реєструвала кораблі на вхід до портів України.