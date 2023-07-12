Bloomberg: Лідери країн НАТО закликали президента Зеленського «охолонути» після його критики на адресу Альянсу

Дорогою на саміт НАТО у Вільнюсі президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за те, що він не готовий назвати терміни вступу України або її запрошення у блок. Це викликало невдоволення у лідерів НАТО, які порадили українському лідеру «охолонути».

Про це пише Bloomberg із посиланням на понад десять дипломатів і офіційних осіб, залучених до саміту.

Коли Володимир Зеленський прибув у Вільнюс, то деякі лідери НАТО зустріли його з «відвертою критикою», пише видання, — мовляв, він «перейшов межу». Водночас ті, хто лобіює вступ України до НАТО, стурбовані, що союзники можуть повторити помилку 2008 року, коли нечіткі зобовʼязання щодо членства України не захистили її від російської агресії.

Члени Альянсу разом із Зеленським зібралися на вечерю після першого дня саміту, де закликали українського президента поглянути ширше на результати, а саме — на нові зобовʼязання щодо можливого членства та гарантії безпеки від країн «Великої сімки».

Наступного дня, 12 липня, міністр оборони Бен Воллес порадив Україні бути більш вдячною за допомогу від Заходу зі словами: «Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб мені дали список».

На це Зеленський відреагував так: «Мені здається, ми завжди були вдячними Сполученому Королівству, премʼєр-міністрам та міністру оборони пану Воллесу. Як ще нам потрібно подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто».