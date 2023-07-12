Держави Північної Європи долучаться до гарантій безпеки для України

Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція долучаться до декларації країн «Великої сімки» (G7) про гарантії безпеки для України. Вони готові сприяти довгостроковій безпеці.
Про це йдеться в їхній спільній заяві.
У ній зазначено, що враховуючи широкий спектр потреб України — від військової техніки до навчання військових та підтримки стійкості, країни Північної Європи будуть «розвивати рамки зобовʼязань і домовленостей».
Пʼятірка північноєвропейських держав разом із G7 сприятимуть безпеці України, стримуватимуть майбутню російську агресію, зміцнюватимуть економічну стабільність і стійкість та надаватимуть технічну й фінансову підтримку.
- Декларація, оголошена на саміті НАТО, — це рамковий загальний документ, наступним кроком якого буде укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Детальніше про гарантії читайте тут.
- 11 липня на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники та будуть виконані умови. Насамперед це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. Крім цього, Альянс скасував ПДЧ для України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після Вільнюсу шлях України до НАТО став коротшим, але не швидшим. Також, за його словами, Україну влаштує будь-яка модель, що не буде альтернативою її членству в НАТО.
- 12 липня Зеленський назвав результати саміту НАТО гарними, «але якби було запрошення до НАТО — вони були б ідеальними».