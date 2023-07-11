Президент США Байден погодився з формулюванням союзників щодо вступу України в НАТО

Президент США Джо Байден погоджується із запропонованим союзниками формулюванням щодо майбутнього приєднання України до НАТО.
Про це пише CNN, зазначаючи, що згода американського президента зʼявилася за кілька хвилин після заяви президента Володимира Зеленського про його незадоволення відсутністю конкретики щодо членства України в Альянсі.
- Раніше Джо Байден заявив, що Україна не готова до членства в НАТО. Війна має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання включення України до своїх лав. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянс ухвалить три ключові рішення щодо України.
- Саміт НАТО проходить у Вільнюсі 11—12 липня. Там президенти Байден і Зеленський планують поговорити віч-на-віч.