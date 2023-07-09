Зеленський ще вирішує, чи їхати на саміт НАТО. Усе залежить від рішень, які Альянс збирається ухвалити

Президент України Володимир Зеленський ще вирішує, чи їхати у Вільнюс на саміт НАТО, який відбудеться 11—12 липня. Усе залежить від того, які рішення збираються ухвалити на саміті.

Про це заявила віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтервʼю «Європейській правді», оприлюдненому 9 липня.

«Ще не ухвалено ніяких остаточних рішень [про візит президента]. Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які буде фізично покладено на стіл. Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради Україна — НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, що їх пропонують ухвалити за результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах», — зазначила Стефанішина.

Саме від фінальних документів і буде залежати, чи поїде президент на саміт. Також зараз тривають перемовини, які веде голова Офісу президента Андрій Єрмак, щодо гарантій безпеки. Триває робота щодо фінальних документів. Ніяких рішень ще не ухвалено, наголосила Стефанішина.