Компанія OceanGate призупиняє всі дослідницькі та комерційні місії після вибуху батискафа «Титан»

Після того, як субмарина «Титан» від OceanGate вибухнула під час занурення, компанія вирішила призупинити всі дослідницькі та комерційні місії.
Про це йдеться на вебсайті OceanGate (у повідомленні у верхній частині головної сторінки).
Однак на сайті все ще є відео з експедиціями та описи пропозицій від компаній, серед яких — огляд уламків корабля «Титанік», до якого прямував батискаф «Титан».
Генеральний директор OceanGate Стоктон Раш був серед тих, хто загинув під час вибуху підводного апарату.
- 19 червня 2023 року в Атлантичному океані зник підводний човен «Титан», що показував туристам затонулий «Титанік». На борту субмарини було пʼятеро людей. Серед них британський мільярдер Хеміш Хардінг і засновник компанії, яка володіє батискафом, Стоктон Раш. О 14:08 за київським часом 22 червня в батискафі закінчилося повітря. Є кілька версій аварії «Титана» — у нього могла відключитися система електропостачання, статися коротке замикання або ж апарат надто близько підійшов до «Титаніка» і застряг у його конструкціях.
- 22 червня в Атлантичному океані знайшли уламки батискафа. За даними журналістів, США зафіксували звук вибуху апарата за кілька годин після занурення. Штати й Канада розслідують причини інциденту.
- 29 червня берегова охорона США підняла з дна Атлантичного океану ймовірні рештки загиблих разом з уламками батискафа «Титан».
- Розслідування катастрофи батискафа виявило нові подробиці про експедицію. Зокрема, членів екіпажу попросили завантажити улюблену музику на телефон і взяти із собою товсті шкарпетки.