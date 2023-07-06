Компанія OceanGate призупиняє всі дослідницькі та комерційні місії після вибуху батискафа «Титан»

Після того, як субмарина «Титан» від OceanGate вибухнула під час занурення, компанія вирішила призупинити всі дослідницькі та комерційні місії.

Про це йдеться на вебсайті OceanGate (у повідомленні у верхній частині головної сторінки).

Однак на сайті все ще є відео з експедиціями та описи пропозицій від компаній, серед яких — огляд уламків корабля «Титанік», до якого прямував батискаф «Титан».

Генеральний директор OceanGate Стоктон Раш був серед тих, хто загинув під час вибуху підводного апарату.