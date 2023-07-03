Екіпаж батискафа «Титан» перед зануренням попросили завантажити улюблені пісні на телефон. Нові подробиці про експедицію

У новому звіті про розслідування катастрофи батискафа «Титан», на якому пʼятеро членів екіпажу занурювалися до «Титаніка», йдеться, що перед смертю вони могли слухати музику, яку перед тим завантажили на телефони, і дивитися в темряві на біолюмінесцентних морських істот.

Про це пише The New York Times.

Перед зануренням екіпаж попросили завантажити свої улюблені пісні на телефон, щоб під час подорожі вони могли їх слухати через Bluetooth. Однак їм заборонили додавати кантрі-музику.

Під час занурення в батискафі було темно, тому що заряд прожекторів берегли для огляду «Титаніка». Люди могли бачили лише істот, що світяться самі собою, через маленький ілюмінатор.

Також їм порекомендували не пити ранкової кави та їсти лише легкі страви перед подорожжю, а ще вдягнути товсті шкарпетки та шапку, оскільки чим глибше спускатиметься підводний апарат, тим холодніше буде всередині. Екіпаж екіпірували водонепроникними штанами, помаранчевими водонепроникними куртками, черевиками зі сталевими носками, рятувальними жилетами та шоломами.

Наймолодший член екіпажу Сулеман Давуд мав при собі кубик Рубіка — він хотів побити світовий рекорд. У його батька Шахзади був фотоапарат Nikon, і він мріяв зафіксувати морське дно через єдиний ілюмінатор «Титана».

Стоктон Раш управляв батискафом і сидів позаду, подалі від ілюмінатора. Інші сиділи спинами до вигнутих стін. Апарат опускався зі швидкістю 25 метрів на хвилину, тому рух майже не відчувався.