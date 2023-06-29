Серед уламків батискафа «Титан» Берегова охорона США виявила останки загиблих

Разом з уламками батискафа «Титан» Берегова охорона США підняла з дна Атлантичного океану ймовірні останки загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Берегова охорона США підняла уламки та речові докази з океанського дна на місці [аварії] глибоководного апарата «Титан». Медики Сполучених Штатів проведуть офіційний аналіз ймовірних людських останків, які знайшли в уламках на місці інциденту», — йдеться у заяві.

Наразі розслідування катастрофи триває. Його ведуть правоохоронці США і Канади. Морська рада з розслідувань (MBI) продовжує шукати нові докази і опитувати свідків.

«Я вдячний за скоординовану міжнародну та міжвідомчу підтримку у вилученні та збереженні цих життєво важливих доказів на величезних відстанях і глибинах у морі», — заявив голова MBI, капітан Джейсон Нойбауер.