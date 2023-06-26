США почали розслідування трагедії підводного апарата «Титан». Хочуть встановити причину вибуху

Берегова охорона США створила морську комісію з розслідування причин вибуху батискафа «Титан» під час занурення в Атлантиці.
Про це пише AFP.
Комісія почала збирати докази, зокрема, уламки з місця інциденту.
За словами керівника розслідування Джейсона Нойбауера, головна мета команди — це запобігти подібним подіям, напрацювавши необхідні рекомендації для підвищення безпеки морської території в усьому світі.
Разом з цим берегова охорона США може дати рекомендації щодо можливого застосування санкцій, якщо в ході розслідування виникне така потреба.
- 25 червня Канада почала власне розслідування катастрофи субмарини, що прямувала до «Титаніка». Корабель Polar Prince під канадським прапором відбуксирував «Титан» у море, але втратив звʼязок із ним приблизно через 1 годину 45 хвилин.
- 23 червня журналістам The Wall Street Journal стало відомо, що надсекретна підводна акустична система США зафіксувала звук вибуху батискафа «Титан» за кілька годин після початку занурення.
- Напередодні Берегова охорона США заявила, що уламки батискафа, знайдені в Атлантичному океані, мають сліди пошкоджень, які характерні для «катастрофічного вибуху, спрямованого всередину».
- 19 червня 2023 року в Атлантичному океані зник підводний човен «Титан», що показував туристам затонулий «Титанік». На борту субмарини було пʼятеро людей. Серед них британський мільярдер Хеміш Хардінг і засновник компанії, яка володіє батискафом, Стоктон Раш.