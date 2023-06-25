Канада розпочала власне розслідування катастрофи субмарини, що прямувала до «Титаніка»

Рада з безпеки на транспорті Канади заявила, що проводить власне розслідування катастрофи підводного апарата Titan. Наразі триває опитування екіпажу корабля Polar Prince, з яким Titan подорожував до місця занурення.

Про це повідомляє France 24.

«Ми проводимо розслідування в Канаді, враховуючи, що це було судно під канадським прапором, яке вийшло з канадського порту та було причетне до цієї події, хоча й у міжнародних водах», — сказала голова Ради з безпеки на транспорті Кеті Фокс.

Судно Polar Prince вийшло з Ньюфаундленду 16 червня, воно буксирувало підводний апарат Titan. На борту перебувала 41 людина — 17 членів екіпажу та ще 24, зокрема, пʼятеро людей, які згодом загинули на борту субмарини.

За словами Фокс, Рада з безпеки на транспорті ділитиметься інформацією з Національною радою безпеки на транспорті США та Береговою охороною США. Вона додала, що голосові записи і свідчення свідків захищені канадським законодавством.