В Атлантичному океані зник підводний човен, що показує туристам затонулий «Титанік»

Підводний апарат, який використовували для огляду уламків «Титаніка», зник в Атлантичному океані.
Про це повідомляє BBC.
Берегова охорона Бостону повідомила журналістам, що наразі триває пошукова операція. Скільки людей перебувають на борту зниклої субмарини — невідомо.
Невеликі підводні апарати час від часу беруть на борт туристів, щоб показати їм уламки «Титаніка». Ось як виглядає один з них:
- У 1912 році найбільше на той час судно у світі «Титанік» зіткнулося з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптону до Нью-Йорка. Тоді загинули понад 1 500 людей.
- Тепер затонулий корабель лежить на дні Атлантики на глибині 3 800 метрів приблизно за 600 км від канадського узбережжя Ньюфаундленду.