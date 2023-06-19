В Атлантичному океані зник підводний човен, що показує туристам затонулий «Титанік»

Підводний апарат, який використовували для огляду уламків «Титаніка», зник в Атлантичному океані.

Про це повідомляє BBC.

Берегова охорона Бостону повідомила журналістам, що наразі триває пошукова операція. Скільки людей перебувають на борту зниклої субмарини — невідомо.

Невеликі підводні апарати час від часу беруть на борт туристів, щоб показати їм уламки «Титаніка». Ось як виглядає один з них: