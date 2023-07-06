Комісія Мінкультури знайшла в Лаврі портрет російського імператора

Комісія Міністерства культури, яка працює у Києво-Печерській лаврі, знайшла в одному з приміщень портрети російського імператора Миколи II та його дружини.

Про це 6 липня повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Комісія Мінкультури сьогодні оглянула й опечатала три приміщення Нижньої лаври — будівлі номер 70 (резиденція митрополита Онуфрія), 69 і 71. Ткаченко зазначив, що УПЦ МП у цих будівлях повністю ігнорувала санітарні та протипожежні норми.