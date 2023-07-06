Комісія Мінкультури знайшла в Лаврі портрет російського імператора

Комісія Міністерства культури, яка працює у Києво-Печерській лаврі, знайшла в одному з приміщень портрети російського імператора Миколи II та його дружини.
Про це 6 липня повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
Комісія Мінкультури сьогодні оглянула й опечатала три приміщення Нижньої лаври — будівлі номер 70 (резиденція митрополита Онуфрія), 69 і 71. Ткаченко зазначив, що УПЦ МП у цих будівлях повністю ігнорувала санітарні та протипожежні норми.
- 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що із 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель Нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир. У Верхній лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але договір про їх оренду закінчився 31 грудня 2022 року, його не продовжили. Ці два храми 5 січня повернули в управління держави.
- 30 березня Лавру повернули в управління держави, а 14 квітня заповідник отримав нового очільника — Максима Остапенка, колишнього очільника заповідника «Хортиця».
- 25 квітня Господарський суд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії в Києво-Печерській лаврі.