Міністр культури Ткаченко: Суд заборонив перешкоджати роботі комісії в Києво-Печерській лаврі

Господарський суд Києва постановив забезпечити безперешкодну роботу державної комісії в Києво-Печерській лаврі. Комісія займається оцінкою та прийманням-передачею державного майна.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Ми маємо рішення Господарського суду Києва про забезпечення позову, задоволена одна з наших вимог щодо того, щоб ніхто не перешкоджав роботі міністерства до набрання сили рішенням суду законної сили, до розгляду основного позову заповідника. Я думаю, що відсьогодні ексцесів під час роботи комісії не буде», — сказав він.

За його словами, зараз у Києво-Печерської лаврі «триває діалог» між комісією та представниками УПЦ МП.