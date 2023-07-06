Російські винищувачі перехопили в Сирії американські дрони MQ-9 Reaper. США звинуватили пілотів у непрофесійності

Генерал-лейтенант ВПС США Алекс Гринкевич назвав російські маневри проти дронів MQ-9 Reaper «небезпечними й непрофесійними». Ці безпілотники спостерігали за цілями ІД у Сирії.
Про це пише CNN.
Центральне командування США опублікувало відео інциденту. На ньому реактивні літаки випускають парашутні снаряди перед безпілотниками, щоб закрити їм огляд. Крім того, один з російських пілотів розташував свій літак перед MQ-9 і включив форсаж. Це заважало операторам керувати дронами.
- Раніше у США заявили про регулярні провокації російських військових літаків у Сирії, мовляв, вони постійно провокують американську авіацію. Речник Центрального командування заявив, що в серії останніх випадків російські пілоти поводяться так, ніби хочуть вступити в бій з американськими винищувачами.
- 14 березня російський винищувач Су-27 перехопив і збив американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper, що могло призвести до ескалації зі США. У Вашингтоні сказали, що авіація росії діяла «в безрозсудній та непрофесійній манері», тоді як у росії заперечили збиття дрона, запевняючи, що MQ-9 сам зробив різкий маневр і впав у воду.
- Пізніше Пентагон показав відео атаки Су-27 на дрон. Там видно, що літак скидає на дрон пальне, через що в нього почалися проблеми зі звʼязком.