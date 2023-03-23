США звинуватили росію в провокаціях у Сирії. Літаки Су-34 літали над американською базою

Російські літаки пролітали над військовою базою США Ат-Танфі в Сирії близько 25 разів за березень. Така активність Військово-космічних сил росії посилює ризик ескалації між країнами.

Про це NBC розповів командувач авіаційного компонента обʼєднаних сил Центрального командування США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

За його словами, «суттєве збільшення» активності авіації рф у регіоні — це провокація, оскільки в лютому Сполучені Штати не фіксували жодного прольоту російських літаків над військовою базою Ат-Танфі, тоді як у січні їх нарахували 14.

Над базою США в основному літали винищувачі-бомбардувальники Су-34, оснащені ракетами двох типів — для наземних ударів та атак по повітряних цілях. Гринкевич зауважив, що така активність російських літаків безпричинна, і подібні польоти збільшують ризик прорахунків пілотів, що наражає базу на небезпеку.

Тим часом російське командування сказало, що не визнає весь повітряний простір над Ат-Танфом зоною відповідальності США. Там пояснили: їхні прольоти — це реакція на на дії антиіділівської коаліції в регіоні.

Хоч поки що дії росії не вплинули на операції США в Сирії, проте, як сказав американський генерал, це може статися в майбутньому, оскільки російська авіація порушує угоду Москви й Вашингтона від 2019 року, яка встановила правила поведінки військових у повітряному просторі над Сирією. Така ситуація, за словами Гринкевича, «абсолютно унікальна». Водночас рф продовжує вимагати, щоб США не наближалися до російських військових об’єктів.