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Пентагон показав відео атаки російського винищувача Су-27 на розвідувальний дрон MQ-9 Reaper

Автор:
Анна Холоднова
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Пентагон передав журналістам відео атаки російського винищувача Су-27 на розвідувальний дрон MQ-9 Reaper. На кадрах видно, як літак скидає на дрон пальне, після чого у Reaper починаються проблеми зі зв’язком.