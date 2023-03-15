CNN: Перед падінням безпілотника MQ-9 Reaper у Чорне море США дистанційно видалили з нього секретне програмне забезпечення

Американські військові стерли з безпілотника MQ-9 Reaper секретне програмне забезпечення перед тим, як він упав у Чорне море. Дрон зіштовхнувся з російським літаком.

Про це пише CNN.

Такі заходи США вжили для того, щоб росіянам не дісталася будь-яка секретна інформація. Напередодні координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі зазначав, що США вжили заходів для захисту «активів» на безпілотнику.

Секретар Радбезу росії Микола Патрушев заявив, що росія спробує відшукати уламки американського безпілотника.