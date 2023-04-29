США заявили про регулярні провокації російських військових літаків у Сирії. Вони провокують на бій

У Центральному командуванні США кажуть, що російські військові літаки останнім часом регулярно провокують американську авіацію в небі над Сирією.
Про це повідомляє CNN.
Речник командування заявив, що в серії останніх випадків російські пілоти поводяться так, ніби хочуть вступити в бій з американськими винищувачами. Винищувачі Су-35 небезпечно перехоплюють американські F-16, надто близько наближаються до літаків і заходять у повітряний простір, контрольований коаліцією. За його словами, росіяни намагалися навʼязати dogfight — повітряний бій на близькій дистанції.
Один неназваний посадовець вважає, що російські пілоти вдаються до провокацій, щоб втягнути США в міжнародний інцидент.
США використовують спецканали комунікації з росіянами, щоб запобігати інцидентам. Проте останні перестали визнавати факти інцидентів, а у деяких випадках не виходять на звʼязок. Таке буває, коли російські винищувачі пролітають над позиціями США та коаліції.
Від початку березня російські пілоти 85 разів порушили так звані протоколи уникнення конфлікту.
- 14 березня російський винищувач Су-27 перехопив і збив американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper, що могло призвести до ескалації зі США. У Вашингтоні сказали, що авіація росії діяла «в безрозсудній та непрофесійній манері», тоді як у росії заперечили збиття дрона, запевняючи, що MQ-9 сам зробив різкий маневр і впав у воду.
- Пізніше Пентагон показав відео атаки Су-27 на дрон. Там видно, що літак скидає на дрон пальне, через що в нього почалися проблеми зі звʼязком.