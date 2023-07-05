Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку

Сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Про це вранці 5 липня повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують тиснути на росіян і вибивають їх із захоплених рубежів.

«У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — сказав Андрій Ковальов.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Щодо втрат росіян, то за добу 4 липня Сили оборони знищили 670 окупантів (231 700 з початку війни), 36 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин і 12 дронів.