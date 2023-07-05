Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку

Сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Про це вранці 5 липня повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
Північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують тиснути на росіян і вибивають їх із захоплених рубежів.
«У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — сказав Андрій Ковальов.
Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.
Щодо втрат росіян, то за добу 4 липня Сили оборони знищили 670 окупантів (231 700 з початку війни), 36 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин і 12 дронів.
- Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Рівнопіль, Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку й Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року. Станом на 3 липня на півдні звільнена площа становить 158,4 км кв.
- 24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на кількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки.
- 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі «повільніший, ніж хотілося б». Контрнаступ, за його словами, йде нелегко, тому що росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів української території. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратує, коли кажуть, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів.