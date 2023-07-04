Комісія Мінкультури прийшла до Лаври опечатувати звільнені корпуси, але віряни й священники її не пускають

Комісія Міністерства культури прибула 4 липня до Києво-Печерської лаври, щоб перевірити й опечатати корпуси Нижньої лаври, які не залучені в релігійній діяльності монастиря — це пʼять обʼєктів.

Про це Міністерство повідомило 4 липня.

Під стінами приміщень зібралися віряни УПЦ МП. «Радіо Свобода» пише, що священники та віряни знову не пускають комісію.

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На місце вже приїхала поліція. Представники монастиря хотіли написати заяву на представників заповіднику, однак правоохоронці їм відмовили.