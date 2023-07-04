Комісія Мінкультури прийшла до Лаври опечатувати звільнені корпуси, але віряни й священники її не пускають

Комісія Міністерства культури прибула 4 липня до Києво-Печерської лаври, щоб перевірити й опечатати корпуси Нижньої лаври, які не залучені в релігійній діяльності монастиря — це пʼять обʼєктів.
Про це Міністерство повідомило 4 липня.
Під стінами приміщень зібралися віряни УПЦ МП. «Радіо Свобода» пише, що священники та віряни знову не пускають комісію.
На місце вже приїхала поліція. Представники монастиря хотіли написати заяву на представників заповіднику, однак правоохоронці їм відмовили.
- 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що із 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель Нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир. У Верхній лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але договір про їх оренду закінчився 31 грудня 2022 року, його не продовжили. Ці два храми 5 січня повернули в управління держави.
- 30 березня Лавру повернули в управління держави, а 14 квітня заповідник отримав нового очільника Максима Остапенка — колишнього очільника заповідника «Хортиця».
- 25 квітня Господарський суд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії в Києво-Печерській лаврі.