Апеляція відпустила під нічний домашній арешт сторожа поліклініки, який у Києві 1 червня не відчинив укриття

Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт сторожа поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, який 1 червня під час обстрілу столиці не відчинив укриття.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Адвокат сторожа Сергій Моргун просив відпустити Мошкіна під особисте зобовʼязання. Прокурор Денис Тимошенко наполягав на тому, що рішення про арешт законне і його потрібно залишити в силі.

3 червня суд арештував Мошкіна, а першу заступницю голови Деснянської РДА Ірину Алексеєнко, керівника поліклініки Олега Шугалевича та його заступника з технічних питань Василя Десика відправили під домашні арешти. Тоді Офіс президента пообіцяв розібратись, чому охоронця покарали суворіше за керівників поліклініки.