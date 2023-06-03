Трагедія біля укриття в Києві: суд відправив під домашній арешт керівника поліклініки, а по країні почались активні перевірки

Суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі столиці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей, передає «Суспільне». Раніше йому повідомили про підозру в службовій недбалості.
Про це повідомляє «Суспільне».
Напередодні директору Олегу Шугалевичу повідомили про підозру в службовій недбалості та залишенні в небезпеці.
Заступнику директора поліклініки з технічних питань Василю Десику суд також призначив цілодобовий домашній арешт на два місяці.
Охоронець поліклініки Вадим Мошкін отримав два місяці під вартою без права застави. Чоловік визнав свою провину і сказав, що після початку тривоги пішов відчиняти двері поліклініки, але не встиг.
Першу заступницю голови Деснянської РДА Ірину Алексеєнко відправили під цілодобовий домашній арешт. Її, як і директора поліклініки та його заступника, підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
Тим часом по Україні почалися активні перевірки укриттів. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці перевірили понад 4 800 укриттів країни, з них майже 900 непридатні до використання, а зачиненими виявилися 252 обʼєкти.
Усі порушення зафіксували, а складені акти передали відповідальним органам для усунення недоліків.
Перевірки тривають і в Києві. Мер Віталій Кличко закликав людей долучатися до процесу і повідомляти про зачинені або непридатні укриття у застосунку «Київ Цифровий». Там зʼявилася офлайн-мапа укриттів, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- Київська міська прокуратура вже розслідує розкрадання з бюджету 1,2 мільярда гривень, які виділили на ремонт укриттів.