Трагедія біля укриття в Києві: суд відправив під домашній арешт керівника поліклініки, а по країні почались активні перевірки

Суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі столиці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей, передає «Суспільне». Раніше йому повідомили про підозру в службовій недбалості.

Про це повідомляє «Суспільне».

Напередодні директору Олегу Шугалевичу повідомили про підозру в службовій недбалості та залишенні в небезпеці.

Заступнику директора поліклініки з технічних питань Василю Десику суд також призначив цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Охоронець поліклініки Вадим Мошкін отримав два місяці під вартою без права застави. Чоловік визнав свою провину і сказав, що після початку тривоги пішов відчиняти двері поліклініки, але не встиг.

Першу заступницю голови Деснянської РДА Ірину Алексеєнко відправили під цілодобовий домашній арешт. Її, як і директора поліклініки та його заступника, підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Тим часом по Україні почалися активні перевірки укриттів. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці перевірили понад 4 800 укриттів країни, з них майже 900 непридатні до використання, а зачиненими виявилися 252 обʼєкти.

Усі порушення зафіксували, а складені акти передали відповідальним органам для усунення недоліків.

Перевірки тривають і в Києві. Мер Віталій Кличко закликав людей долучатися до процесу і повідомляти про зачинені або непридатні укриття у застосунку «Київ Цифровий». Там зʼявилася офлайн-мапа укриттів, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.