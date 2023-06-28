Зеленський подав до Ради закон про зміну святкових дат

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної ради закон про зміну дати святкових днів.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Відповідний законопроєкт № 9431 «Про внесення змін до статті 73 Кодексу Законів про працю України» зареєстрували 28 червня. У ньому пропонують зробити:
- 15 липня Днем Української Державності;
- 1 жовтня — Днем захисників і захисниць України;
- Різдво Христове відзначати 25 грудня.
У День Української Державності вшановують памʼять князя Київського Володимира Великого, а День захисників та захисниць України повʼязаний із Днем Покрови Пресвятої Богородиці. Тож їх теж переносять через зміну дати святкування Різдва відповідно до церковного календаря.
- 30 грудня 2022 у додатку «Дія» завершилось голосування щодо дати святкування Різдва. Більшість опитаних обрала 25 грудня.
- 24 травня 2023 року на архієрейському соборі Православна церква України (ПЦУ) вирішила перейти на новоюліанський календар, але зберегти за парафіями та монастирями право святкувати церковні свята за старим юліанським календарем. Тож Різдво святкуватиметься 25 грудня, а не 7 січня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, а День святого Миколая — 6 грудня. Зміни, однак, не торкнуться Великодня та Трійці.
- Православна церква України також планувала звернутися до державних органів з пропозицією перенести свято Покрови з 14 на 1 жовтня відповідно до нового церковного календаря.