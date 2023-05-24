Православна церква України переходить на новий календар

На архієрейському соборі Православна церква України (ПЦУ) вирішила перейти на новоюліанський календар, але зберегти за парафіями та монастирями право святкувати церковні свята за старим юліанським календарем.

Про це пише пресслужба ПЦУ.

З 1 вересня календарна реформа набуває чинності, однак її ще мають остаточно затвердити 27 липня рішенням Помісного собору.

Відтепер Різдво святкуватиметься 25 грудня, а не 7 січня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, а День святого Миколая — 6 грудня. Водночас зміни не торкнуться Великодня та Трійці.

«[Це рішення] так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної словʼянської, запровадити автокефальний устрій життя церкви замість багатосотлітньої підлеглості. Не всі сприйняли ці рішення, не всі їх підтримали, але вони були вірними та життєво необхідними. Так само вірним і життєво необхідним для нас є рішення про перехід на оновлений календар, який є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії», — прокоментував митрополит Епіфаній.

У ПЦУ вирішили долучитися до більшості помісних Православних церков і запровадити новоюліанський календар, оскільки багато людей висловлюють прихильність до цього, бажаючи зберегти українську ідентичність та захиститися від «руського міра».