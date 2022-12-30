У додатку «Дія» завершилось голосування щодо дати святкування Різдва. Більшість обрала 25 грудня

У додатку «Дія» завершилось голосування про дату святкування Різдва. Участь у голосуванні взяли 1 531 253 людини. Ось як розподілились їхні голоси:

25 грудня — 903 265 голосів;

7 січня — 390 125 голосів;

в обидві дати — 192 788 голосів;

не святкую Різдво — 45 075 голосів.

Українські діти співають різдвяні пісні для українських військових у Києві, 25 грудня 2022 року. Reuters / «Бабель»

Католики, греко-католики і православні святкують Різдво Христове в один день — 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським (новий стиль) чи юліанським (старий стиль). Переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем. Лише 6 із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються при цьому юліанським календарем.