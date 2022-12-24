У «Дії» запустили голосування щодо дати святкування Різдва

У додатку «Дія» запустили голосування про дату святкування Різдва. Відповісти на запитання можна в застосунку з 24 грудня по 30 грудня.

Про це Міністерство культури повідомило 24 грудня.

Щоб взяти участь в опитуванні:

зайти в «Дію»;

натиснути «Послуги» та обрати «Опитування»;

проголосувати за один із двох варіантів.

Мінкультури пояснює, що католики, греко-католики і православні святкують Різдво Христове в один день — 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським (новий стиль) чи юліанським (старий стиль). Переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем. Лише 6 із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються при цьому юліанським календарем.