Православна церква України дозволила проводити богослужіння на Різдво за Новоюліанським календарем — 25 грудня.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Це рішення Священний синод церкви ухвалив 18 жовтня.

«Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 рjre звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської vитрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння», — йдеться d заяві ПЦУ.

Також у Православній церкві України зазначили, що d разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту.