ПЦУ проситиме перенести державне свято з 14 на 1 жовтня. Це повʼязано з новим стилем церковного календаря

Православна церква України попросить державні органи перенести свято Покрови з 14 на 1 жовтня відповідно до нового церковного календаря.
Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).
За його словами, є тільки два свята, які за датами збігаються з державними. Перше — це день памʼяті святого князя Володимира Великого та мучеників Кирила і Юдити (28 липня), який став і Днем Державності, а друге — Покрова (14 жовтня) — також є Днем захисників і захисниць України.
Митрополит пропонує звернутися до органів влади, щоби врегулювати це питання.
- 24 травня на архієрейському соборі Православна церква України (ПЦУ) вирішила перейти на новоюліанський календар. З 1 вересня календарна реформа набуває чинності, однак її ще мають остаточно затвердити 27 липня рішенням Помісного собору. Відтепер Різдво святкуватиметься 25 грудня, а не 7 січня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, а День святого Миколая — 6 грудня. Водночас зміни не торкнуться Великодня та Трійці.