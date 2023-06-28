Уряд призначив Германа Сметаніна новим очільником «Укроборонпрому»

Кабінет міністрів України схвалив призначення Германа Сметаніна новим генеральним директором «Укроборонпрому» замість Юрія Гусєва.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Перед новим очільником «оборонки» поставили три головні завдання — наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру і трансформувати концерн.

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» на чолі зі Сметаніним приймає на баланс та у штат всіх та все, що мав державний концерн «Укроборонпром».