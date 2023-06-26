«Укроборонпром» визнав проблеми з ракетною програмою. Медіа пишуть, що концерн отримає нового керівника

Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що має проблеми з ракетною програмою. А медіа пишуть, що підприємство замість нинішнього керівника Юрія Гусєва очолить Герман Сметанін. Кандидатуру Сметаніна пояснюють тим, що це буде перший раз, коли оборонку очолить людина з виробництва.

У своїй заяві концерн запевнив, що успішно виконав значну частину ракетної програми, проте «деякі питання подальшої її реалізації залишаються невирішеними». За дорученням гендиректора Юрія Гусєва у березні — квітні 2023 року провели перевірку, щоб встановити причини. Результати з рекомендаціями 25 квітня направили до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Департаменту контррозвідки СБУ, пишуть у пресслужбі «Укроборонпрому».

Тим часом «Економічна правда» з посиланням на джерела в уряді пише, що Юрія Гусєва через проблеми з ракетною програмою хочуть замінити на Германа Сметаніна — керівника харківського «Заводу імені Малишева», який управляв підприємством з квітня 2021 року. Кабінет міністрів має прийняти постанову про призначення Сметаніна 26 червня. Якщо це відбудеться, то документ набере чинності через два дні.

Джерела додають, що президент Зеленський не задоволений програмою ОТРК «Сапсан». Йому пообіцяли, що в травні 2023 року цей комплекс масово нищитиме російську інфраструктуру в глибині території рф, але цього не сталося. Також є питання до дрона дальністю 1 000 км, який «ніхто не може знайти». Юрія Гусєва називають безпосереднім координатором цих проєктів. Сметаніну Зеленський нібито поставив три головні завдання: збільшити кількість виробництва всього озброєння, побороти корупцію в галузі і довести до кінця відповідну реформу оборонки.

Forbes теж пише про ймовірну заміну Гусєва на Сметаніна. Речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад заявила, що документів щодо призначення нового очільника у відомстві ще немає, «але це не означає, що вони не зʼявляться».