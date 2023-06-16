Джерела «Бабеля»: «Укроборонпром» замість Юрія Гусєва очолить нинішній замміністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв

Найближчим часом державний концерн «Укроборонпром», стратегічний виробник техніки і озброєння в Україні, замість Юрія Гусєва очолить нинішній заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв. Таке рішення ухвалив Офіс президента. Конкретна дата призначення Боєва поки узгоджується.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в парламенті і «Укроборонпромі».

Зараз Боєв у міністерстві, яке очолює Олександр Камишін, відповідає за європейську інтеграцію. До цього він працював у НАК «Нафтогаз України». З 2018 по 2022 рік очолював напрями з розробки стратегії, бізнес-аналітики, управління інвестиціями та розвитку бізнесу.

«Бабель» звʼязався з Боєвим і попросив прокоментувати інформацію про його призначення в «Укроборонпром» — він її не підтвердив і не заперечив. Боєв заявив, що готовий коментувати лише питання, за які зараз відповідає в міністерстві. Юрій Гусєв, який очолює концерн з грудня 2020 року, повідомлення «Бабеля» прочитав, але не відповів. Олександр Камишін призначення Боєва теж не підтвердив і не заперечив. «Плани, можливості, чутки не коментую», — сказав міністр «Бабелю».