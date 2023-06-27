Президент погодив звільнення Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому»

Юрій Гусєв залишає посаду гендиректора «Укроборонпрому». Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
«Безперервна та стабільна робота найбільшого оборонного виробництва країни критично важлива для нашого війська. Вдячний залізним людям концерну, які робили й продовжують робити свою справу для наближення перемоги. Попереду «Укрборонпром» чекають зміни та суттєве посилення», — написав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Перед цим Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що має проблеми з ракетною програмою.
- Раніше джерела «Бабеля» повідомляли, що «Укроборонпром» може очолити нинішній заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв.
- У грудні 2020 року Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації «Укроборонпрому» і публічно пообіцяв, що завершить цей процес протягом шести місяців.
- 14 липня цього року Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та «Укроборонпром» підтвердили аналітичному центру StateWatch, що реформування концерну заблоковане, бо Кабмін не визначив посадову особу, яка має зареєструвати акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».
- Роботу «Укроборонпрому» в інтервʼю «Бабелю» критикував міністр оборони Олексій Резніков. Він говорив, що концерн фактично не готовий працювати в умовах війни.
- Щодо дрона дальністю польоту 1 000 кілометрів, то його створення «Укроборонпром» анонсував у жовтні 2022 року. Пізніше речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад опублікувала фото з генералом Залужним і директором концерну Юрієм Гусєвим та повідомила, що Україна успішно застосувала ударний дрон вітчизняного виробництва, дальність ураження якого сягає тисячі кілометрів.