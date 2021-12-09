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Кабмін перетворив «Укроборонпром» на акціонерне товариство

Автор:
Олег Панфілович
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Кабінет міністрів затвердив перетворення державного концерну «Укроборонпром» у акціонерне товариство.

Про це повідомив голова «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Також уряд погодив реорганізацію 43 стратегічних підприємств-учасників «Укроборонпрому» у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.

За словами Гусєва, трансформація «Укроборонпрому» дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного оборонно-промислового комплексу і провідними світовими оборонними компаніями завдяки:

  • впровадженню моделі корпоративного управління на підприємствах;
  • трансферу новітніх технологій, які необхідні, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних Сил України;
  • створенню спільних проєктів із закордонними партнерами з країн-партнерів;
  • залученню інвестицій, зокрема іноземних, для модернізації виробництва та впровадження інновацій.

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державного концерну «Укроборонпром».

  • З «Укроборонпрому» створять холдинг «Оборонні системи України». Процес його створення і нових бізнес-одиниць має бути завершений у 2021 році. Після цього новий холдинг отримає можливість самостійно залучати інвестиції та кредити на розробку сучасних видів озброєння.
  • На базі «Укроборонпрому» створять щонайменше шість галузевих корпорацій, довкола яких будуть зібрані підприємства ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних і морських систем. Також ліквідують або перетворять підприємства, які випускають оборонну продукцію, що не перебуває на озброєнні української армії.