Кабмин превратил «Укроборонпром» в акционерное общество

Кабинет министров утвердил превращение государственного концерна «Укроборонпром» в акционерное общество.

Об этом сообщил глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Также правительство согласовало реорганизацию 43 стратегических предприятий-участников «Укроборонпрома» в хозяйственные общества, которые будут находиться под 100%-ным контролем государства.

По словам Гусева, трансформация «Укроборонпрома» позволит преодолеть технологический разрыв между государственным сектором отечественного оборонно-промышленного комплекса и ведущими мировыми оборонными компаниями благодаря:

внедрению модели корпоративного управления на предприятиях;

трансферу новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины;

созданию совместных проектов с зарубежными партнерами;

привлечению инвестиций, в том числе иностранных, для модернизации производства и внедрения инноваций.

В октябре президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна «Укроборонпром».