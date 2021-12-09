Кабмин превратил «Укроборонпром» в акционерное общество

Кабинет министров утвердил превращение государственного концерна «Укроборонпром» в акционерное общество.
Об этом сообщил глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев.
Также правительство согласовало реорганизацию 43 стратегических предприятий-участников «Укроборонпрома» в хозяйственные общества, которые будут находиться под 100%-ным контролем государства.
По словам Гусева, трансформация «Укроборонпрома» позволит преодолеть технологический разрыв между государственным сектором отечественного оборонно-промышленного комплекса и ведущими мировыми оборонными компаниями благодаря:
- внедрению модели корпоративного управления на предприятиях;
- трансферу новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины;
- созданию совместных проектов с зарубежными партнерами;
- привлечению инвестиций, в том числе иностранных, для модернизации производства и внедрения инноваций.
В октябре президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна «Укроборонпром».
- Из «Укроборонпрома» создадут холдинг «Оборонительные системы Украины». Процесс его создания и новых бизнес-единиц должен быть завершен в 2021 году. После этого новый холдинг сможет самостоятельно привлекать инвестиции и кредиты на разработку современных видов вооружения.
- На базе «Укроборонпрома» создадут не менее шести отраслевых корпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Также ликвидируют или преобразуют предприятия, которые выпускают оборонную продукцию, не состоящую на вооружении украинской армии.