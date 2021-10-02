Президент подписал закон о реформе «Укроборонпрома»

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев.

По его словам, реформа усилит обороноспособность Украины и структурно перезагрузит 118 разрозненных предприятий «Укроборонпрома», 21 из которых находится на временно оккупированных территориях.

«Государственные и казенные предприятия-участники концерна будут преобразованы в хозяйственные общества, которые в свою очередь объединят по отраслевому признаку: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным владельцем таких отраслевых научно-производственных объединений будет государство в лице Кабинета министров Украины», — сказано на сайте госконцерна.