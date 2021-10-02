Президент подписал закон о реформе «Укроборонпрома»

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна «Укроборонпром».
Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев.
По его словам, реформа усилит обороноспособность Украины и структурно перезагрузит 118 разрозненных предприятий «Укроборонпрома», 21 из которых находится на временно оккупированных территориях.
«Государственные и казенные предприятия-участники концерна будут преобразованы в хозяйственные общества, которые в свою очередь объединят по отраслевому признаку: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным владельцем таких отраслевых научно-производственных объединений будет государство в лице Кабинета министров Украины», — сказано на сайте госконцерна.
Гусев отметил, что реформа позволит ввести современные подходы корпоративного управления с минимальными коррупционными рисками и политическим влиянием. В целом закон позволит создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, проводить трансфер технологий и привлекать прямые инвестиции.
- Из «Укроборонпрома» создадут холдинг «Оборонительные системы Украины». Процесс его создания и новых бизнес-единиц должен быть завершен в 2021 году. После этого новый холдинг сможет самостоятельно привлекать инвестиции и кредиты на разработку современных видов вооружения.
- На базе «Укроборонпрома» создадут не менее шести отраслевых корпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Также ликвидируют или преобразуют предприятия, которые выпускают оборонную продукцию, не состоящую на вооружении украинской армии.